Рябков опроверг сообщения СМИ США о заморозке ядерных арсеналов

Договоренность между Россией и США о заморозке ядерных арсеналов не была достигнута, вопреки сообщениям американских СМИ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Требование не увеличивать количество ядерных боезарядов выдвинула администрация США в качестве условия для продления договора СНВ-3. В СМИ США появились сообщения о том, что Россия согласилась с этим требованием и обе стороны договорились о заморозке своих ядерных арсеналов. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков опроверг эти сообщения, отметив, что рамочное соглашение было бы подписано, если бы Вашингтон принял российские условия продлить СНВ-3 без дополнений.