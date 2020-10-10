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16:51   10 Октября 2020
Политика

Рябков опроверг сообщения СМИ США о заморозке ядерных арсеналов

Рябков опроверг сообщения СМИ США о заморозке ядерных арсеналов

Договоренность между Россией и США о заморозке ядерных арсеналов не была достигнута, вопреки сообщениям американских СМИ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Требование не увеличивать количество ядерных боезарядов выдвинула администрация США в качестве условия для продления договора СНВ-3. В СМИ США появились сообщения о том, что Россия согласилась с этим требованием и обе стороны договорились о заморозке своих ядерных арсеналов. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков опроверг эти сообщения, отметив, что рамочное соглашение было бы подписано, если бы Вашингтон принял российские условия продлить СНВ-3 без дополнений.

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Автор: Яна Либерман
#рябков #мид рф #снв-3

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