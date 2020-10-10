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16:50   10 Октября 2020
Армия

Таяние арктических ледников испугало британского адмирала

Таяние арктических ледников испугало британского адмирала

Безопасность Великобритании находится под угрозой. Причиной этому является таяние льдов в Арктике, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адмирала, начальника британского штаба ВМС Энтони Рэдакина.

Перемены в климате беспокоят Лондон, однако с исчезновением сплошного ледяного покрытия открываются новые торговые пути по воде. Переход между Азией и Европой теперь занимает в два раза меньше времени, сетует британский адмирал. В первую очередь выгоду от этого получат Россия и Китай, уверен Рэдакин.

Флот Китайской Народной Республики изберет наиболее короткий путь для своего перехода в Атлантический океан, считает он. При этом Пекин продолжает усиление боевого потенциала своих ВМС. Рэдакин подчеркнул, что рядом окажется еще и российское побережье.

"И эти маршруты пролегают вдоль берегов возрождающейся России", — уверен начштаба ВМС Британии.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #великобритания #китай #адмирал #арктика

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