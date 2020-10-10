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16:50   10 Октября 2020
Общество

Беглов посетил мемориал воинского захоронения "Лигово" в Петербурге

Беглов посетил мемориал воинского захоронения "Лигово" в Петербурге

Гранитные мемориальные плиты с именами павших бойцов установили на территории воинского захоронения "Лигово" в Кировском районе Санкт-Петербурга, передают "Невские Новости".

Глава Северной столицы Александр Беглов возложил к ним цветы и пообещал благоустроить близлежащую территорию. Губернатор города рассказал, что петербуржцы и родственники погибших обратились с просьбой увековечить их память.

"Лигово" — это мемориал в память обороны города в 19411944 годах — "Зеленый пояс Славы Ленинграда". В могилах захоронено более тысячи человек. Если появятся еще имена, они обязательно будут внесены в список, сообщил Беглов.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #беглов #мемориал

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