Беглов посетил мемориал воинского захоронения "Лигово" в Петербурге

Гранитные мемориальные плиты с именами павших бойцов установили на территории воинского захоронения "Лигово" в Кировском районе Санкт-Петербурга, передают "Невские Новости".

Глава Северной столицы Александр Беглов возложил к ним цветы и пообещал благоустроить близлежащую территорию. Губернатор города рассказал, что петербуржцы и родственники погибших обратились с просьбой увековечить их память.

"Лигово" — это мемориал в память обороны города в 1941–1944 годах — "Зеленый пояс Славы Ленинграда". В могилах захоронено более тысячи человек. Если появятся еще имена, они обязательно будут внесены в список, сообщил Беглов.