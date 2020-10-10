Новый состав Кабмина Киргизии утвердили в парламенте республики

Обновленный состав Кабинета министров Киргизии утвердили в парламенте республики, сообщил корреспондент РИА Новости.

Новый состав возглавил киргизский государственный и политический деятель Садыр Жапаров. Заседание проходило в государственной резиденции "Ала-Арча".

Все присутствующие на собрании депутаты отдали свои голоса за кандидатуру Жапарова. Также все проголосовали за предложенный им новый состав кабмина и программу.