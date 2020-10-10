16:44 10 Октября 2020Общество
Новый состав Кабмина Киргизии утвердили в парламенте республики
Обновленный состав Кабинета министров Киргизии утвердили в парламенте республики, сообщил корреспондент РИА Новости.
Новый состав возглавил киргизский государственный и политический деятель Садыр Жапаров. Заседание проходило в государственной резиденции "Ала-Арча".
Все присутствующие на собрании депутаты отдали свои голоса за кандидатуру Жапарова. Также все проголосовали за предложенный им новый состав кабмина и программу.