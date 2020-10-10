Депутат Вострецов посетил открытие сквера братского захоронения летчиков

Церемонию открытия сквера братского захоронения летчиков, находящегося в Красносельском районе Петербурга, посетил депутат Государственной думы Сергей Вострецов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сквер открыли на территории муниципального округа Горелово в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии с торжественной речью выступил Вострецов, отметив преображения, происходящие в Горелово.

"Горелово преображается, и это наша с вами общая заслуга. Давайте и дальше работать на благо страны и города", — заявил депутат.

На церемонии открытия также побывали ветераны Великой Отечественной войны и представители районной общественности. Во время мероприятия всем присутствовавшим показали военную технику и пригласили посмотреть на концерт.