Бывший военный деятель Донецкой Народной Республики Игорь Безлер намерен подать в суд на британское издание Bellingcat. Это связано с расследованием обстоятельств катастрофы малайзийского авиалайнера MH17, сообщает "ПолитРоссия".

Издание ссылается на твиттер-аккаунт голландского журналиста Макса ван дер Верффа. Представитель СМИ рассказал, что он получил информацию из надежного источника о намерениях Безлера. Из сведений журналиста следует, что иск будут рассматривать в российском суде, а затем в голландских или британских инстанциях.

Bellingcat не раз публиковало расследования о катастрофе MH17, которые критиковали за предвзятость и непрофессионализм. Российское издание рассказало, что британское СМИ может являться инструментом западной власти для выдвижения удобных обвинений в случаях, когда нет улик.