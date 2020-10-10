Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совбеза на фоне протестов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от должности секретаря Совбеза страны Дамира Сагынбаева, сообщило РИА Новости.

В пресс-службе президента рассказали, что глава государства подписал указ. Лидер страны принял решение на фоне протестов в Киргизии.

По сообщению СМИ, новым замсекретаря назначили экс-начальника Генштаба Киргизии Жаныбека Капарова.

Протесты несогласных с итогами выборов в парламент начались 5 октября. Сторонники проигравших оппозиционных партий, столкнулись с силовиками и захватили здание парламента, где располагается администрация главы государства. Пресс-секретарь президента заявил, что Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию".