16:10 10 Октября 2020Политика
Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совбеза на фоне протестов
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от должности секретаря Совбеза страны Дамира Сагынбаева, сообщило РИА Новости.
В пресс-службе президента рассказали, что глава государства подписал указ. Лидер страны принял решение на фоне протестов в Киргизии.
По сообщению СМИ, новым замсекретаря назначили экс-начальника Генштаба Киргизии Жаныбека Капарова.
Протесты несогласных с итогами выборов в парламент начались 5 октября. Сторонники проигравших оппозиционных партий, столкнулись с силовиками и захватили здание парламента, где располагается администрация главы государства. Пресс-секретарь президента заявил, что Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию".