Садыр Жапаров заверил, что глава Киргизии готов покинуть должность

Кандидат в премьер-министры Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что переговорил с действующим президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.

По словам политика, глава республики готов подать в отставку. Он отметил: Жээнбеков сообщил, что покинет свою должность, если будет утверждено новое правительство во главе с Жапаровым, кандидатура которого была выдвинута на фоне протестных акций.

В столице Киргизии Бишкеке введен комендантский час, а также запрет на проведение митингов. С 21:00 до 05:00 по местному времени (с 18:00 до 02:00 по московскому) жителям города запрещено выходить на улицу. Исключение составляют государственные и муниципальные служащие, которое осуществляют и способствуют деятельность комендатуры.