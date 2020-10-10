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16:04   10 Октября 2020
Армия

Российский дипломат указал на циничную милитаризацию космоса со стороны США

Российский дипломат указал на циничную милитаризацию космоса со стороны США

Российский дипломат Владимир Ермаков указал на циничную милитаризацию космоса со стороны США и других стран Запада, передает ТАСС.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков выступил с заявлением о том, что США и другие страны Запада все больше рассматривают космос в качестве арены боевых действий. Он убежден, что для предотвращения гонки вооружений в космосе необходимо заключить соответствующее юридически обязывающее соглашение. В него должны будут входить все космически значимые государства.

"Оно должно предусматривать запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов", - сообщает Ермаков.

Дипломат объявил, что Россия вносит на рассмотрение Первого комитета ГА ООН проекты резолюций по мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности, передает ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
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