Российский дипломат указал на циничную милитаризацию космоса со стороны США

Российский дипломат Владимир Ермаков указал на циничную милитаризацию космоса со стороны США и других стран Запада, передает ТАСС.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков выступил с заявлением о том, что США и другие страны Запада все больше рассматривают космос в качестве арены боевых действий. Он убежден, что для предотвращения гонки вооружений в космосе необходимо заключить соответствующее юридически обязывающее соглашение. В него должны будут входить все космически значимые государства.

"Оно должно предусматривать запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов", - сообщает Ермаков.

Дипломат объявил, что Россия вносит на рассмотрение Первого комитета ГА ООН проекты резолюций по мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности, передает ТАСС.