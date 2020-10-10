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16:02   10 Октября 2020
Политика

Трамп заразился коронавирусом из-за пренебрежения советами медиков

Трамп заразился коронавирусом из-за пренебрежения советами медиков

Президент США Дональд Трамп подхватил COVID-19 исключительно по собственной вине. Американский лидер игнорировал медицинские советы, сообщает Project Syndicate.

Вопреки просьбам властей и медицинских экспертов Трамп отвергал простые меры предосторожности. Действия американского президента не только повысили угрозу заражения COVID-19 его семьи и приближенных, они подавали плохой пример его сторонникам по всей стране.

При соблюдении ограничений глава США мог бы избежать инфекции. Однако он отвергал все советы и даже поднимал на смех своего политического оппонента Джо Байдена, который носил маску.

Соединенные Штаты лидируют по числу зараженных COVID-19, и одной из причин этого является некомпетентность властей в борьбе с инфекцией, заключили американские журналисты.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #коронавирус

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