Трамп заразился коронавирусом из-за пренебрежения советами медиков

Президент США Дональд Трамп подхватил COVID-19 исключительно по собственной вине. Американский лидер игнорировал медицинские советы, сообщает Project Syndicate.

Вопреки просьбам властей и медицинских экспертов Трамп отвергал простые меры предосторожности. Действия американского президента не только повысили угрозу заражения COVID-19 его семьи и приближенных, они подавали плохой пример его сторонникам по всей стране.

При соблюдении ограничений глава США мог бы избежать инфекции. Однако он отвергал все советы и даже поднимал на смех своего политического оппонента Джо Байдена, который носил маску.

Соединенные Штаты лидируют по числу зараженных COVID-19, и одной из причин этого является некомпетентность властей в борьбе с инфекцией, заключили американские журналисты.