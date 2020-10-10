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15:47   10 Октября 2020
Общество

Беглов проинспектировал экологический Лицей №389 в Кировском районе

Беглов проинспектировал экологический Лицей №389 в Кировском районе

Сотрудники лицея №389 "Центр экологического образования" на Кронштадтской улице в Петербурге получили в подарок ноутбук со всем необходимым для работы программным обеспечением. Об этом сообщает издание "Невские Новости".

Медицинское учреждение в субботу посетил губернатор Северной столицы Александр Беглов, пишет СМИ. Сегодня градоначальник прибыл в Кировский район Петербурга с рабочим визитом.

Медучреждение приобрело статус лицея в 2008 году. Сейчас оно представляет собой образовательный комплекс, где решаются задачи воспитания и развития экологически направленного поколения. Губернатор также подарил ноутбук сотрудникам учреждения.

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Автор: Руслан Неглинный
#медицина #беглов #лицей

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