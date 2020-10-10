Путин заявил, что в политике не бывает друзей

Журналист Павел Зарубин опубликовал в Сети фрагмент интервью с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий пост он обнародовал в социальной сети Instagram.

Большое интервью с государственным лидером будет показано в программе "Москва. Кремль. Путин". Во фрагменте, опубликованном журналистом в соцсети, глава России, скорее всего, отвечая на вопрос о дружбе политических деятелей, подчеркнул, что большая политика не место для дружеских отношений.

"В большой политике, вообще-то, нет друзей", — сказал он.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил телеканал "360".