Алиев считает, что военная часть конфликта в Нагорном Карабахе завершилась

Выход на политическое урегулирование карабахского конфликта увидел президент Азербайджана Ильхам Алиев. В беседе с корреспондентом РБК он заявил, что военная часть конфликта завершена.

Принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану должна быть признана Арменией, считает Ильхам Алиев. Президент Азербайджана заявил, что он готов сесть за стол переговоров уже завтра, чтобы получить то, что по праву принадлежит Азербайджану. Переговоры, как он заявил, должны вестись при поддержке Минской группы ОБСЕ.