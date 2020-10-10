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15:40   10 Октября 2020
Политика

МИД России назвал "Новичок" западным брендом

МИД России назвал "Новичок" западным брендом

Боевое отравляющее вещество семейства "Новичок" присутствует в западных странах, но в России его нет. Об этом сообщил МИД РФ.

Министерство иностранных дел России напомнило, что 140 вариаций "Новичка" находятся в странах Запада. Российское химическое оружие уничтожили в 2017 году. МИД РФ подчеркнул, что целое семейство токсичных химикатов сформировали на основе "Новичка". Не менее, чем в 20 странах Запада работали с этим синтезированным веществом.

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Автор: Василий Пименов
#мид россии #химоружие #новичок

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