Боевое отравляющее вещество семейства "Новичок" присутствует в западных странах, но в России его нет. Об этом сообщил МИД РФ.

Министерство иностранных дел России напомнило, что 140 вариаций "Новичка" находятся в странах Запада. Российское химическое оружие уничтожили в 2017 году. МИД РФ подчеркнул, что целое семейство токсичных химикатов сформировали на основе "Новичка". Не менее, чем в 20 странах Запада работали с этим синтезированным веществом.