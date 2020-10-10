МИД Нагорного Карабаха осудил Азербайджан за нарушение мирных соглашений

Азербайджан не выполняет достигнутые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделано в Министерстве иностранных дел (МИД) Нагорного Карабаха.

Сообщается, что ведомство непризнанной республики строго осуждает Азербайджан за его действия. Баку нарушает достигнутые при посредничестве России договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях.

Ранее стало известно о том, что в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Согласно договоренностям, перемирие между Баку и Ереваном должно было установиться 10 октября с 12:00 по местному времени.