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15:31   10 Октября 2020
Политика

МИД Нагорного Карабаха осудил Азербайджан за нарушение мирных соглашений

МИД Нагорного Карабаха осудил Азербайджан за нарушение мирных соглашений

Азербайджан не выполняет достигнутые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделано в Министерстве иностранных дел (МИД) Нагорного Карабаха.

Сообщается, что ведомство непризнанной республики строго осуждает Азербайджан за его действия. Баку нарушает достигнутые при посредничестве России договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях.

Ранее стало известно о том, что в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Согласно договоренностям, перемирие между Баку и Ереваном должно было установиться 10 октября с 12:00 по местному времени.

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Автор: Василий Пименов
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