Путину направили письмо с просьбой одобрить памятник Невскому в Белграде

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать возведение монумента Александру Невскому в сербской столице, сообщает РИА Новости.

Руководство Белграда и Сербская православная церковь с одобрением отреагировали на идею установки памятника Александру Невскому в городе. В качестве места возведения монумента рассматривается собор Александра Невского в Белграде.

Глава партии отметил, что этот памятник будет ярко демонстрировать будущим поколениям "общий фундамент" у наших народов, поэтому он незамедлительно отправил письмо главе России с просьбой о поддержке инициативы.

"Теперь будем ждать реакции (Путина. — Прим. ред.) и в зависимости от нее выстраивать дальнейшие шаги", — сказал Миронов на встрече с инициативной группой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер и глава МИД РФ Сергей Лавров извинились перед ним за скандальный пост Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон, сообщал телеканал 360.