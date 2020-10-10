Российским семьям с детьми перечислят до 10 тысяч рублей в октябре

Россияне в октябре смогут получить денежное пособие от государства. Выплата, полагающаяся на детей, придет в двойном размере, так как помощь перечислят сразу за два месяца. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о родителях, у которых имеются дети в возрасте от трех до семи лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство страны выделяет дополнительно еще 10 миллиардов рублей на детские пособия. Ежемесячные денежные выплаты, напомнил глава Кабмина, предоставляются по поручению президента России Владимира Путина.

Известно, что заявка на пособия на сентябрь и октябрь сформирована в полном объеме.