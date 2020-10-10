Цветные повязки, штрафы, прививки: как остановить COVID-19 без изоляции

В России растет число заражений коронавирусом. За последние сутки выявлено 12 846 новых случаев. На таком же уровне показатели заболеваемости были весной.

Больше всего заболевших за сутки в Москве (4105 человек). На втором месте — Петербург (501 человек) , на третьем — Московская область (416). Меньше всего заразившихся в Чеченской республике и Чукотском автономном округе (5 и 1 соответственно).

12 846 заболевших коронавирусом в России за сутки. Вторая волна эпидемии продолжает подниматься, обновляя рекорды заболеваемости каждый день. pic.twitter.com/ulWgB5HIbD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 10, 2020

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу» заявил, что следующая неделя во многом будет решающей для динамики заражения. По итогам семидневки будут принимать дальнейшие меры. При этом градоначальник сообщил, что у властей нет желания повторять весенний сценарий, когда пришлось закрывать торговые точки, кафе и рестораны, ограничивать работу общественного транспорта.

«Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей <…> Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики», — сказал градоначальник.

Альтернатива жестким ограничениям

Против режима жестких ограничений все чаще выступают и на других уровнях власти.

Так, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что возврат к карантину будет безграмотной мерой, которая негативно скажется как на экономике, так и на здоровье людей. По словам Онищенко, из-за весенней изоляции российская экономика потеряла 7% ВВП. При этом пострадали не нефтяники и газовики, а школы и больницы, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, граждане долгое время находились в стоянии хронического стресса и гиподинамии, что могло увеличить количество смертей в период пандемии. Вместе с тем экс-глава Роспотребнадзора предложил ужесточить наказания за нарушения антикоронавирусных мер.

«Наша с вами задача — воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания», — сказал Онищенко.

Среди противников жестких ограничений ожидаемо оказался и бизнес-омбудсмен, глава «Партии роста» Борис Титов. По его мнению, такая мера не приносит эффекта с точки зрения санитарных целей, но имеет губительные социальные и экономические последствия.

Титов предложил властям РФ обратить внимание на петицию 12 тысяч ученых и врачей из Великобритании и США о прекращении режима изоляции и отмене принудительных мер по защите от COVID-19 в отношении молодежи и физически здоровых людей.

«Нужно сосредоточиться на усиленной заботе о группах риска, в первую очередь пожилых людях», — считает политик.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский главным средством борьбы с коронавирусом считает вакцинацию. Со скептиками вакцины в рядах госслужащих главный либерал-демократ предлагает не церемониться - тут же отправлять в отставку.

«Что бы я здесь сделал — прямо объявить: министр не сделал прививку — плохой министр, готовьтесь к отставке; губернатор, депутат, сенатор без прививки — в отставку готовьтесь. Как минимум на выборы не допускать. В 2021 году выборы, никто без прививки на выборы не допускается», — сказал Жириновский в эфире «Говорит Москва».

К слову, сам Жириновский был в числе первых политиков, кто на себе испробовал российскую вакцину «Спутник V».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что самым эффективным способом борьбы с коронавирусом является прививка. https://t.co/OiDiYCgDcc pic.twitter.com/tanVjD0tcX — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 3, 2020

Маркировка вместо изоляции

С интересной инициативой выступил российский политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Он предложил россиянам носить специальные повязки на руках, цвет которых соответствовал бы состоянию здоровья.

«Сдал ПЦР-тест и он отрицательный — зеленая, ничего не сдавал, но чувствуешь себя здоровым — красная, переболел COVID-19 — белая, ты в зоне риска, но надо перемещаться по городу — оранжевая, работник контроля от силовиков и до Минздрава — белая, но с номером», — рассуждает Баширов.

В беседе с корреспондентом «Политикой Сегодня» политолог объяснил, что речь идет о самоорганизации общества.

«Мы же видим, что люди выходят на улицу и настороженно оглядываются : кто в масках, кто без. Есть страх у людей, и никто не понимает, что делать. С другой стороны есть необходимость гулять. Вот я позавчера сдал ПЦР и он отрицательный, пусть другие это видят. А если видно, что человек не уверен, здоров он или нет, то относительно него будут держать дистанцию, наденут маску. Нам нужно вводить механизмы, а не просто сидеть дома, это не выход», — объясняет Баширов.

Политолог считает, что подобные инструменты реально ввести в России. Если государственные организации поддержат изготовление повязок, или возьмут на себя реализацию технической части, это поможет в борьбе с пандемией, убежден эксперт. Баширов надеется, что в России появятся и другие инициативы по борьбе с COVID-19, альтернативные жестким ограничениям.

«Это может быть реализовано в виде флешмоба, например. У нас же любят такое. А может современные молодые люди придумают цифровой формат такой идентификации, как в Китае, например. Перед тем как войти в офисное здание, там прикладывают телефон, где сканируются все данные», — сказал Баширов.

1 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Общее число случаев заражения в мире, по данным организации, достигло 37 111 398 человек.

В России с начала эпидемии заболели 1 285 084 человек. Общее число выздоровевших — 1 016 202, скончались 22 454 человек.