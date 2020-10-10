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14:47   10 Октября 2020
Политика

МИД России призвал Германию объясниться по ситуации с Навальным

МИД России призвал Германию объясниться по ситуации с Навальным

Москва настаивает на том, чтобы ФРГ объяснилась по ситуации с блогером Алексеем Навальным, несмотря на упорное нежелание это делать, говорится в заявлении МИД России.

Берлин должен выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней. Все отговорки, высказанные прежде, не принимаются: они не убедительны, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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Автор: Илья Романович
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