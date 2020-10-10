СМИ сообщили о задержании экс-президента Киргизии Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб политика.

Представитель штаба заявил, что экс-президент был вывезен с территории своей резиденции правоохранителями. Атамбаев покинул свое местопребывание в селе Кой-Таш вместе с несколькими соратниками, в числе которых глава президентского аппарата Фарид Ниязов.

МВД республики подтвердило, что бывший президент был задержан. Он был доставлен в Главное следственное управление ведомства. Сейчас оформляются все необходимые документы, все права бывшего главы государства соблюдены, отметил представитель министерства.