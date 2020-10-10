Спутник выявил один из источников загрязнения на Камчатке

Снимки со спутников позволили выявить, с какого судна сбрасывались отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Об этом в субботу рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Несмотря на снимки, маловероятно, что ситуация могла стать причиной экологической катастрофы, передает официальный сайт правительства Камчатского края. Объем сбрасываемых с судна отходов был слишком незначительный.

"Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы", — рассказал глава Камчатского края Владимир Солодов.

Нарушители будут наказаны, подчеркнул он. Научные эксперты продолжают брать пробы воды, чтобы обнаружить истинную причину загрязнения.