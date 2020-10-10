Врачи назвали новые симптомы COVID-19

Повышенная утомляемость, волдыри на ногах и боль в мышцах являются симптомами COVID-19, сообщает издание Daily Mail, опубликовавшее доклад ученых Великобритании для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Пока Минздрав Великобритании не будет вносить симптомы в список уже имеющихся, чтобы не перегружать центры тестирования на COVID-19. Врачи говорят, что симптомы коронавируса могут проявляться по-разному. Например, это зависит от возраста пациента и наличия у него хронических заболеваний.

Сейчас в числе симптомов официально присутствуют кашель, высокая температура, а также изменение или потеря обоняния.