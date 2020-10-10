Австралийского писателя обвинили в шпионаже в КНР

Суд Пекина рассмотрит дело в отношении австралийского писателя Ян Хэнцзюня, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает телеканал SBS.

Дело будет рассматриваться во втором народном суде промежуточной инстанции в Пекине, передает телеканал. В течение двух недель назначат судью, который займется процессом. МИД Австралии сообщил, что проинформирован Китаем о деле в отношении Ян Хэнцзюня.

"Мы получили консульский доступ к находящемуся под стражей гражданину и будем оказывать ему и его семье консульскую поддержку, а также отстаивать его интересы", — говорится в заявлении ведомства.

Ян Хэнцзюнь был задержан в Китае в 2019 году, когда он прибыл из США.