13:37 10 Октября 2020Политика
Жители Зувары пожаловались, что город превращается в невольничий рынок
Город Зувара в Ливии превращается в большой рынок по торговле людьми. Об этом сообщает ФАН.
Местные жители обеспокоены, что город наводняют желающие нелегально мигрировать в Европу. Эти люди приезжают в Зувару, чтобы найти мафиозные структуры, занимающиеся организацией незаконной переправки людей через границу. Из недавнего доклада ООН следует, что больше всего жители стремятся уехать из Триполи и Аз-Завии.
Ранее сообщалось, что так называемое Правительство национального согласия Ливии является инструментом разрешения этой проблемы. Наплыв беженцев в европейские страны сдерживается именно руками сотрудников Береговой охраны ПНС Ливии.