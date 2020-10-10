Жители Зувары пожаловались, что город превращается в невольничий рынок

Город Зувара в Ливии превращается в большой рынок по торговле людьми. Об этом сообщает ФАН.

Местные жители обеспокоены, что город наводняют желающие нелегально мигрировать в Европу. Эти люди приезжают в Зувару, чтобы найти мафиозные структуры, занимающиеся организацией незаконной переправки людей через границу. Из недавнего доклада ООН следует, что больше всего жители стремятся уехать из Триполи и Аз-Завии.

Ранее сообщалось, что так называемое Правительство национального согласия Ливии является инструментом разрешения этой проблемы. Наплыв беженцев в европейские страны сдерживается именно руками сотрудников Береговой охраны ПНС Ливии.