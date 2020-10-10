Украинская семья фермеров держала в рабстве девять человек

Семья из Харьковской области удерживала силой и заставляла работать на ферме девять человек, передает РЕН ТВ со ссылкой на областную прокуратуру.

Украинские правоохранители освободили троих женщин, пятерых мужчин и одного ребенка. Харьковские фермеры искали финансово уязвимых граждан и обещали им достойную оплату и бесплатное жилье.

Вместо этого потерпевших поселили в малопригодных для жизни постройках и заставили выполнять определенный объем работы. Злоумышленники выписывали гражданам искусственные долги, принуждая отрабатывать их. Фермеры задержаны, против них возбуждено уголовное дело.