В соцсетях указали Кожемяко на нарушение введенного им масочного режима

Пользователи соцсетей раскритиковали губернатора Приморского края Олега Кожемяко за нарушение введенного им же масочного режима. Глава региона участвовал в мероприятии, посвященном годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.

Торжество прошло на центральной площади Владивостока. Кроме губернатора, в нем участвовали руководители Приморья, администрации Владивостока и Артема, российские и южнокорейские дипломаты. На кадрах, выложенных в соцсетях, Кожемяко мелькает то в маске, то без нее.

При этом остальные участники соблюдают введенный властями региона режим ношения средств индивидуальной защиты.

На превью своей последней публикации в Instagram губернатор позирует рядом с генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хваном без маски, но в перчатках. Пост вызвал негодование у подписчиков Кожемяко.

«Почему нарушаем?» – спрашивает free_ali_lee

«Почему без маски...?<...> — интересуется rayana4890

Примечательно, что на заседании оперштаба Кожемяко объявил неделю санитарного порядка в общественном транспорте и на объектах торговли. Глава региона поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима.

«Все силы административных комиссий, правоохранительных органов направьте туда — должно быть непреложным правилом: без маски ни в автобус, ни в такси, ни в электричку, ни в магазин человека не пускать», — сказал он.

Обязательное ношение масок из-за пандемии коронавируса продолжает действовать в Приморье с 30 апреля. Жители края обязаны надевать медицинскую маску в магазинах, салонах красоты, общественном транспорте и такси. Сохраняется и соблюдение «социальной» дистанции в 1,5 метра.

За минувшие сутки в регионе выявлено 84 новых случая коронавируса.