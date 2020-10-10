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13:19   10 Октября 2020
Наука

Британские медики раскрыли главную опасность утреннего кофе

Британские медики раскрыли главную опасность утреннего кофе

Кофейные напитки не стоит употреблять рано утром ввиду нескольких причин. О них рассказали эксперты университета Бата в Великобритании, передает "Вечерняя Москва".

Привычка пить кофе по утрам может привести к нарушению метаболизма, поделились ученые. К такому выводу они пришли благодаря эксперименту с исследованием анализа крови 29 добровольцев.

Утром людям давали кофе с сахаром, калорийность которого была равна обычному завтраку, следует из материала, рассказали медики. Выяснилось, что некачественный сон и употребление напитка негативно повлияли на уровень сахара, который повысился на 50%.

Эксперты предполагают, что существует взаимосвязь между неспособностью организма усваивать глюкозу и временем пробуждения. Любителям кофе по утрам посоветовали не пить его натощак, а делать это вместе с приемом пищи.

Физики рассчитали максимальную скорость звука. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#ученые #напитки #кофе

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