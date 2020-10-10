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13:13   10 Октября 2020
Политика

Президент Ирана созвонился с Владимиром Путиным

Президент Ирана созвонился с Владимиром Путиным

Президент Ирана Хасан Рухани позвонил главе России Владимиру Путину для обсуждения актуальной мировой повестки. Об этом сообщил Кремль.

Иран провел переговоры с Россией. В ходе телефонной беседы Владимир Путин и Хасан Рухани затронули конфликт в Нагорно-Карабахской Республике. Главы государств переговорили о перспективах взаимодействия по вакцине от коронавируса, которую создали в РФ. Иранский лидер поддержал достигнутые Путиным договоренности по карабахскому конфликту.

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Автор: Борис Нестеров
#рф #иран #переговоры #президент

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