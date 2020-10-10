Президент Ирана созвонился с Владимиром Путиным

Президент Ирана Хасан Рухани позвонил главе России Владимиру Путину для обсуждения актуальной мировой повестки. Об этом сообщил Кремль.

Иран провел переговоры с Россией. В ходе телефонной беседы Владимир Путин и Хасан Рухани затронули конфликт в Нагорно-Карабахской Республике. Главы государств переговорили о перспективах взаимодействия по вакцине от коронавируса, которую создали в РФ. Иранский лидер поддержал достигнутые Путиным договоренности по карабахскому конфликту.