Аналитик рассказал, кому выгодна война между Арменией и Азербайджаном

Армения и Азербайджан заключили перемирие, которое может быть соблюдено. Но в обеих странах есть элиты, которые хотят боевых действий, передает "360" со ссылкой на слова генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева.

Ситуацию с перемирием не следует сравнивать с боевыми столкновениями в Донбассе, заметил эксперт. Ключевое отличие в том, что там украинский народ ведет борьбу с киевской властью. Украина надеется, что ей удастся силовым методом одержать победу. Именно поэтому Киев регулярно нарушает режим прекращения огня. В то же время в Нагорном Карабахе происходит столкновение двух стран, которые пришли к перемирию. Дальнейшая судьба региона будет зависеть от политических элит в странах.

"И в Армении, и в Азербайджане есть элитные группы, которые хотят войны", — заметил Журавлев.

Однако они находятся в меньшинстве. Армянскому руководству боевые действия вовсе ни к чему. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев стремился решить вопрос военным путем, который потерпел неудачу, поэтому перемирие будет соблюдаться. Режим прекращения огня будет нарушен, если кто-то из сторон понадеется на возможность победы.