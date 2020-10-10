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12:31   10 Октября 2020
Политика

Трамп рассказал о своих ощущениях в первые дни заболевания COVID-19

Трамп рассказал о своих ощущениях в первые дни заболевания COVID-19

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время инфицирования COVID-19 чувствовал себя не так, как должен президент Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик рассказал о своем заражении новым типом коронавируса в Twitter-аккаунте 2 октября. Трамп находился в госпитале на протяжении нескольких дней, но уже 5 октября вернулся в Белый дом. Он отметил, что его самочувствие нормализовалось. Курс лечения государственного деятеля от коронавирусной инфекции завершился.

Ранее запланированные дебаты кандидатов на должность главы Белого дома Трампа и Джо Байдена отменили, сообщает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #коронавирус

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