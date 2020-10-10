Врачи Петербурга за сутки проверили на коронавирус почти 30 тысяч человек

Петербургские медики за последние 24 часа обследовали почти 30 тысяч пациентов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Всего тестирование прошло еще 29 670 человек, следует из приведенной статистики. Под наблюдением врачей находятся 3381 человек. 21 петербуржец пребывает в обсерваторе, 1057 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам COVID-19 обработала 314 вызовов, добавили в пресс-службе. На портале #Мывместе регистрацию прошли 323 волонтера с 5 октября.

Власти Санкт-Петербурга планируют строительство новых модульных стационаров, легко трансформирующихся для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом накануне заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 12 846 человек. Об этом сообщает телеканал "360".