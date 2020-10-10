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12:19   10 Октября 2020
Общество

Врачи Петербурга за сутки проверили на коронавирус почти 30 тысяч человек

Врачи Петербурга за сутки проверили на коронавирус почти 30 тысяч человек

Петербургские медики за последние 24 часа обследовали почти 30 тысяч пациентов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Всего тестирование прошло еще 29 670 человек, следует из приведенной статистики. Под наблюдением врачей находятся 3381 человек. 21 петербуржец пребывает в обсерваторе, 1057 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам COVID-19 обработала 314 вызовов, добавили в пресс-службе. На портале #Мывместе регистрацию прошли 323 волонтера с 5 октября.

Власти Санкт-Петербурга планируют строительство новых модульных стационаров, легко трансформирующихся для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом накануне заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 12 846 человек. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#петербург #врачи #коронавирус

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