Стратег английского инвестбанка спрогнозировал будущее мировой экономики

Скорость восстановления глобальной экономики замедляется. Об этом заявил главный глобальный стратег банка HSBC Джозеф Литтл.

Существует три основных фактора, влияющих на замедление темпов восстановления мировой экономики после ряда потрясений. Это COVID-19, высокий уровень безработицы и возросший коэффициент сбережений.

"COVID-19 все еще с нами", — призвал не расслабляться эксперт.

Уровень безработицы он назвал аномальным, отмечая рекордно низкие показатели. Мировую экономику ожидает длительная фаза восстановления в ближайший год, уверен Джозеф Литтл. Этот период будет более "плоским", а рост — довольно умеренным, отметил специалист.