Дефицит бюджета США вырос в три раза за прошедший финансовый год

Финансовый 2020 год завершился для американского бюджета увеличившимся в три раза дефицитом. Это было обусловлено борьбой с пандемией COVID-19, вызвавшей рецессию в экономике, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на бюджетное управление конгресса США.

По итогам отчетного периода, завершившегося 30 сентября, дефицит составил 3,1 трлн долларов, тогда как годом ранее показатель был равен 984 млрд долларов. Так, показатель находится на уровне 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Росту дефицита способствовали меры господдержки, а также выпадающие доходы бюджета на фоне приостановки работы компаний и сокращения сотрудников.

За прошедший финансовый год поступления в бюджет составили 3,4 трлн долларов, что на 1% меньше, чем годом ранее. Самое крупное сокращение доходов было зафиксировано в марте 2020 года. Расход бюджета составил 6,5 трлн долларов, что на 47% больше уровня предыдущего года.