Пострадавший в Карабахе российский журналист вышел из комы

Российский журналист Юрий Котенок, пострадавший при обстреле в карабахском городе Шуши, что недалеко от Степанакерта, вышел их комы. Сейчас он дышит самостоятельно, аппарат искусственной вентиляции легких более не требуется, сообщили медики.

Состояние журналиста из РФ, раненого в Карабахе, оценивается как стабильно тяжелое.

Внешнеполитическое ведомство Армении ранее сообщило, что в городе Шуши во время обстрела пострадали три журналиста. Один из них - российский блогер Юрий Котенок. Также пострадал российский корреспондент портала "Офицеры России" Левон Арзанов. Пострадавших доставили в Ереван, как только их можно будет перевозить без угрозы для здоровья.