Бывший игрок "Спартака" Василий Кульков скончался на 55-м году жизни

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборных СССР и России Василий Кульков скончался на 55-м году жизни, передает Sports.ru.

О смерти спортсмена сообщила его жена Елена. В августе прошлого года врачи диагностировали у Василия Кулькова онкологическое заболевание.

Он играл за "Спартак" и выиграл первенство СССР в 1989 году. Также он стал чемпионом Португалии, выступая за "Бенфику" и "Порту", а в 1999 году в составе петербургского "Зенита" завоевал Кубок России.