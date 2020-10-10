Косачев отметил плюсы в мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал мирное соглашение конфликтующих в Нагорном Карабахе сторон в своем Facebook.

Политик отметил, что в текущем соглашении есть все необходимое на этот момент. Косачев подчеркивает, что произошло главное: разорван замкнутый круг взаимного насилия.

"Лучше так, чем никак", — пишет политический деятель.

Дипломат отметил огромный вклад в урегулирование кризисной ситуации со стороны президента России Владимира Путина, который проявил свою политическую волю в полном объеме. Он также поблагодарил конфликтующие стороны за то, что они нашли в себе мужество встретиться в Москве и сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин обратился к главам Армении и Азербайджана с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщал телеканал 360.