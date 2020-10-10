Режим ЧС ввели в Красноярском крае

Разлив нефтепродуктов в Ангару привел к введению муниципального режима ЧС в Кежемском районе Красноярского края. Об этом пишет ТАСС.

На территории Кежемского района ввели режим чрезвычайной ситуации по постановлению администрации от 9 октября. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы района, инцидент произошел 2 октября. Сообщили о происшествии только 9 октября. Представитель ЕДДС рассказал, что разлилось примерно 0,5 тонны топлива.

Специалисты выехали на место разлива, который произошел при раскачке баржи. Собрали только предварительные данные о разливе, но факт не подтвердили, заявил замглавы района Олег Зиновьев.