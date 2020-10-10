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11:11   10 Октября 2020
Армия

Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе

Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе

Прекращение боевых действий официально объявлено в Нагорном Карабахе с 11:00 по московскому времени. Перемирия удалось достичь благодаря переговорам в Москве с участием министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин пригласил руководителей внешнеполитических ведомств двух конфликтующих государств на переговоры в Москву. Беседа длилась около десяти часов, в результате чего стороны пришли к решению о прекращении огня. Документ содержит четыре пункта по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан договорились вести субстантивные переговоры. При этом конкретные параметры режима прекращения боевых действий будут обсуждаться дополнительно.

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Автор: Юлия Яковлева
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