11:11 10 Октября 2020Армия
Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе
Прекращение боевых действий официально объявлено в Нагорном Карабахе с 11:00 по московскому времени. Перемирия удалось достичь благодаря переговорам в Москве с участием министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, пишет РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин пригласил руководителей внешнеполитических ведомств двух конфликтующих государств на переговоры в Москву. Беседа длилась около десяти часов, в результате чего стороны пришли к решению о прекращении огня. Документ содержит четыре пункта по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.
Армения и Азербайджан договорились вести субстантивные переговоры. При этом конкретные параметры режима прекращения боевых действий будут обсуждаться дополнительно.