Эксперты оценили роль Москвы в переговорах по Нагорному Карабаху

Азербайджан и Армения на переговорах в Москве договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу днем 10 октября.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу, 9 октября, по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры об урегулировании карабахского конфликта длились почти 11 часов. О решении, к которому пришли стороны, объявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Согласно заявлению, стороны должны произвести обмен военнопленными, другими «удерживаемыми лицами», а также телами погибших. Посредником выступит Международный комитет Красного Креста.

Кроме того, Азербайджан и Армения обязались вступить в переговоры для мирного урегулирования конфликта. Они должны пройти при поддержке Минской группы ОБСЕ (сопредседателями в ней выступают Россия, Франция и США). Стороны также подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

???????????????????????? Заявление министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения. ❗ Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года. ???? Полный текст: ???? https://t.co/8Mv1s9JaKT pic.twitter.com/PFwhobK0sd — МИД России ???????? (@MID_RF) October 10, 2020

Значение переговоров

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин оптимистично оценивает результаты московской встречи. Сторонам конфликта удалось достичь самого главного — установить режим прекращения огня, отметил политолог.

«Итоги переговоров очень хорошие. Прекращение огня — это главная цель, это исчерпывающий результат. Ничего лучше желать в этом конфликте не представляется возможным. Стороны должны испытывать полное удовлетворение от прошедших в Москве 11-часовых переговоров», — считает эксперт.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин мнение Коровина разделяет. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения.

«Об этом говорят все, кроме президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но он не прав. Есть механизм, который позволяет решить проблему безболезненно, здесь не надо торопиться. Надо умерить амбиции. Проблема Гибралтара существует 200 лет, но там никто не воюет. <....> То, что в ходе переговоров достигнуто гуманитарное перемирие, дает шанс, что стороны после окончания перемирия, снова сядут на стол переговоров и не будут доказывать правоту огнем», — считает Литовкин.

Роль России в урегулировании конфликта

Москва — единственный политический центр, который действительно заинтересован в урегулировании конфликта и прекращении огня, считает политолог Валерий Коровин. Форматы, предлагаемые западными странами, преследуют только антироссийские цели за счет Азербайджана и Армении.

«Здесь не должно быть никаких иллюзий. Любое присутствие западных представителей на западных условиях поведения переговоров — это лишь продолжение конфликта в более иезуитском формате. Это влечет за собой лишь гибель граждан. Пострадавшей стороной, расходным материалом в реализации западных интересов будет Армения и Азербайджан . Действия Запада будут направлены на геополитическое сдерживание России», - утверждает Коровин.

Азербайджан и Армения находятся в зоне российского культурно-цивилизационного пространства и объединены с РФ общей историей и ценностями, говорит эксперт. Как считает Коровин, США и европейских союзов необходимо вовсе исключить из всех процессов, связанных с карабахской проблематикой.

«Армения и Азербайджан находятся в зоне интересов большой России как евразийского пространства. Азербайджан отстроен как государство в период Советского Союза, а Армения, армянский народ, неоднократно были спасены Россией от уничтожения. Единственная сила, которая способна их спасти от истребления — это Россия, чей политический центр находится в Москве. Других вариантов даже рассматривать не стоит», — резюмировал политолог..

Ранее договоренности о прекращении огня в НКР прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев. Дипломат отметил огромный вклад в урегулирование кризисной ситуации со стороны президента России Владимира Путина, который накануне после серии телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана призвал к незамедлительному перемирию в гуманитарных целях.

Косачев также поблагодарил конфликтующие стороны за то, что они нашли в себе мужество встретиться в Москве и сесть за стол переговоров.

«Произошло главное — разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс — если не на мир, то на перемирие», — написал Косачев в Facebook.

Эскалация карабахского конфликта произошла 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию. Стороны сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди мирного населения.

Нагорный Карабах в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Текущие переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе проходили в два этапа. В минувший четверг ситуацию обсудили в Женеве в рамках Минской группы ОБСЕ. Консультации также проводились в закрытом формате. Время их начала и завершения, равно как и место, предварительно объявлены не были.