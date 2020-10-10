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10:45   10 Октября 2020
Общество

Оперштаб РФ предоставил свежие данные по новым случаям COVID-19

Оперштаб РФ предоставил свежие данные по новым случаям COVID-19

Количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа, за последние сутки увеличилось на 12 846 человек. Свежие сведения по заболеваемости COVID-19 предоставил оперштаб РФ в субботу, 10 октября. Это выше, чем днем ранее, когда было выявлено 12 126 человек.

26% россиян из 12 846 пациентов переносят болезнь бессимптомно. Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах страны.

За последние сутки в России зафиксировано 197 летальных исходов среди людей, у которых оказался COVID-19. За аналогичный период в стане выздоровели от коронавируса 6 781 человек, ранее проходивших лечение.

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Автор: Юлия Яковлева
#коронавирус #COVID-19 #оперштаб #10 октября

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