Конфликт в Нагорном Карабахе показал, как БПЛА изменят характер войны

Вспыхнувший 27 сентября армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе отличается активным использованием обеими сторонами БПЛА, рассказало издание Newsweek.

Видеоотчеты, которые публикуют обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе, показывают активное использование в боевых действиях ударных беспилотных летательных аппаратов. Особенно много ударных БПЛА в армии Азербайджана. Некоторые эксперты полагают, что массовое применение этих машин может серьезно изменить тактику боевых действий в будущем.

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что успех беспилотников в карабахском конфликте обусловлен недостаточным количеством средств их поражения у обеих сторон. Эксперт подчеркнул потенциальную уязвимость БПЛА, приведя в пример успешные отражения налетов дронов на базу Хмеймим в Сирии.