Эксперты озвучили причины отсутствия второй волны коронавируса в Китае

Низкая заболеваемость коронавирусной инфекцией в Китае может быть связана с высокой дисциплиной граждан и эффективными ограничениями. Такое мнение в беседе с РБК выразил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эпидемию COVID-19 китайские власти смогли "задушить в зародыше", считает эксперт. В России же такой способ не сработал. С этим высказыванием согласилась глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, на снижение темпов распространения коронавируса в КНР повлияло несколько ключевых факторов.

"Китай достаточно сильно закрылся сейчас и стратегию "трёх Т" (traffic, testing, tracing) строго выполняет", – считает Попович.

Ответственное поведение характерно для жителей Китая намного больше, чем для стран Европы. Кроме того, на ситуацию повлияла "смещенная" статистика по смертности и распространенность средств традиционной медицины, укрепляющих иммунитет.