Источник сообщил о причастности Хангошвили к терактам в Москве и Беслане

Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили причастен к подготовке терактов в Москве и Беслане, сообщает источник РИА Новости.

На этой неделе в Германии стартовал суд над гражданином РФ Вадимом Соколовым, которого обвиняют в убийстве Хангошвили. Источник сообщил, что гражданин Грузии участвовал в планировании и подготовке терактов в Беслане и в метро Москвы в 2004 году.

В 2015 году Хангошвили нелегально перебрался в Грузию и скрывался от правоохранителей РФ в Ахметском районе, используя для этого поддельный паспорт. Также известно, что Хангошвили переводил деньги в интересах незаконных вооруженных формирований из Грузии в Чечню.