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9:56   10 Октября 2020
Политика

Дональд Трамп нецензурно выругался во время прямого эфира

Дональд Трамп нецензурно выругался во время прямого эфира

Президент США Дональд Трамп произнес нецензурные слова в эфире радиопрограммы, сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошел во время радиопрограммы The Rush Limbaugh Show. Президент использовал обсценную лексику, обсуждая поддержку террористических группировок Ираном. Трамп сказал, что если Тегеран "будет ***** (дурачить — Прим. ред.) нас, если он сделает нам что-то плохое", то США ответят мерами, которые страна раньше не использовала.

Примечательно, что Федеральная комиссия по связи США запрещает нецензурные высказывания в прямом эфире в дневное время, когда передачу могут смотреть дети. Слова Трампа не подверглись редактированию, но с небольшой задержкой звук изменили. Речь президента осталась в стенограмме разговора.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #иран #трамп

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