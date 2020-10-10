Следующая неделя может стать решающей для москвичей в борьбе с COVID-19

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве на следующей неделе позволит избежать введения новых ограничений, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Остановить прирост заболеваемости коронавирусом удастся без дополнительных ограничений, если получится обеспечить строгое соблюдение действующих ограничительных мер, отметил Собянин. Количество людей в общественном транспорте снизилось всего на 11% с конца сентября, что является недостаточным, сообщил мэр.

Власти не хотят ничего закрывать, так как это негативно скажется на экономике, при этом здоровье жителей стоит на первом месте, подчеркнул глава города. Сохранение зарплаты, рабочих мест и развитие города напрямую скажется на социальном и психологическом здоровье людей, заявил Собянин.