Российские банки выдали рекордное количество ипотечных займов

Выдача ипотечных кредитов в сентябре побила максимум предыдущего месяца на десятки миллиардов рублей. В беседе с РБК глава "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что общий объем кредитов за месяц составил почти 500 млрд рублей.

В сентябре было оформлено около 180-185 тысяч жилищных займов на общую сумму около 0,5 трлн рублей, что является историческим рекордом месячной выдачи кредитов. Данный показатель был достигнут благодаря программе льготной ипотеки — более 90% всех займов на новостройки пришелся на кредит под 6,5% годовых с государственной поддержкой, отметил Мутко.

К концу текущего года ожидается, что объем ипотеки превысит 3 трлн рублей и достигнет 3,3 трлн рублей, или 1,3-1,4 млн жилищных кредитов. Если правительство примет решение продлить программу льготного кредитования, то по итогам года может быть выдано 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей, сообщили в "Дом.РФ".