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9:35   10 Октября 2020
Армия

МО Армении заявило об ударе по селу Эрицванк силами Азербайджана

МО Армении заявило об ударе по селу Эрицванк силами Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило об ударе беспилотным летательным аппаратом ВС Азербайджана по селу Эрицванк в Карабахе.

Удар был произведен по селу Эрицванк в Нагорном Карабахе и районе Сюникской области республики, сообщается в официальном заявлении пресс-службы военного ведомства Армении.

По итогам переговоров российской, армянской и азербайджанской сторон было объявлено перемирие, которое вступит в силу с 12 часов в субботу, 10 октября. Баку и Ереван приступают к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #карабах

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