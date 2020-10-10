МО Армении заявило об ударе по селу Эрицванк силами Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило об ударе беспилотным летательным аппаратом ВС Азербайджана по селу Эрицванк в Карабахе.

Удар был произведен по селу Эрицванк в Нагорном Карабахе и районе Сюникской области республики, сообщается в официальном заявлении пресс-службы военного ведомства Армении.

По итогам переговоров российской, армянской и азербайджанской сторон было объявлено перемирие, которое вступит в силу с 12 часов в субботу, 10 октября. Баку и Ереван приступают к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ.