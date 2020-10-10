Несколько участников митинга в поддержку Трампа заразились коронавирусом

Девять человек, посещавших сентябрьский предвыборный митинг президента США Дональда Трампа, заразились коронавирусом. Об этом сообщил ABC.

Случаи инфицирования зафиксировало управление здравоохранения Миннесоты. В ведомстве уточнили, что один человек находится в реанимации. В управлении отметили, информации о том, где именно заразились участники, пока нет. Митинг Трампа в середине сентября мог способствовать распространению COVID-19 в Миннесоте.

Президента США уже критиковали за то, что он посещал общественные мероприятия без маски. Оппоненты заявляли, что Трамп подает плохой пример гражданам страны. Глава государства сомневался, что жителям США стоит носить маски повсеместно.

Телеканал "360" сообщил, что дебаты главных кандидатов на должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Джо Байдена отменили.