Полиция пресекла несанкционированную акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Несанкционированный митинг в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала прошел в Хабаровске, сообщает администрация города.

На несогласованный митинг пришло не более 500 человек, они собрались на площади Ленина около здания правительства Хабаровского края. Полиция пресекла несанкционированную акцию, а с середины июля организаторы получили штрафы на сумму более 5,9 миллиона рублей за нарушение общественного правопорядка.

Несанкционированные митинги в Хабаровске начались в середине июля, когда Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств бизнесменов 15-летней давности. Сейчас чиновник арестован. Несогласованные акции организовывались в других городах региона, чаще всего они проходят по субботам. В минувшую субботу аналогичное мероприятие также собрало не более 500 человек.