Politico: администрация Белого дома предложила сотрудникам уйти в отставку

Белый дом планирует потребовать практически от всех политических назначенцев в администрации США покинуть свои должности в преддверии осенних выборов главы государства, чтобы президент Дональд Трамп лично решил кого стоит оставить, пишет Politico.

Соответствующую информацию источнику предоставили спикеры американского руководства. По их словам, такой маневр позволит государственному лидеру максимально гибко подойти к кадровому составу Белого дома. Чиновники считают решение администрации президента беспрецедентным. Некоторые сотрудники крайне возмущены озвученной инициативой.

Предстоящие дебаты главных кандидатов на должность главы Белого дома Дональда Трампа и Джо Байдена отменили, пишет телеканал "360".